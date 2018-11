Praet sukkelt met heup 13 november 2018

Dennis Praet kwam gisteren met een lichte blessure toe op het oefencomplex van de Rode Duivels. De middenvelder, afgelopen weekend kapitein van Sampdoria, moest zondagavond tijdens de rust van de wedstrijd tegen AS Roma in de kleedkamer blijven. De oorzaak: een lichte heupblessure die hem al een week parten speelde. Daardoor was Praet niet in staat om kort te draaien. De Leuvenaar reisde dus wel af naar België om zich te laten onderzoeken door de medische staf van de nationale ploeg. Het is nog onduidelijk of hij inzetbaar is tegen IJsland en Zwitserland. (NVK)

