Praet solliciteert met goal 18 maart 2019

Dennis Praet (24) speelde zich zaterdag in de kijker met een heerlijk doelpunt voor Sampdoria, dat met een niet-Italiaanse 3-5-score ging winnen op Sassuolo. Praet blonk uit op de rechterflank. Bij de 1-3 van Karol Linetty gaf hij een preassist na een mooi één-tweetje en net na de pauze trapte hij een voorzet van Nicola Murru in één tijd half in de volley fraai binnen. Praet lukte zo zijn tweede competitiegoal dit seizoen, ook heeft hij al twee assists achter zijn naam. Trainer Marco Giampaolo loofde Praet na het duel als een speler die een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt bij Sampdoria: "Hij is een heel andere speler dan toen hij hier voor het eerst kwam." (BF)

