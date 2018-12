Praet mag zich in de kijker spelen tegen Juventus 29 december 2018

00u00 0

De opdracht wordt moeilijk voor Sampdoria en Dennis Praet. Zij gaan vlak voor de winterstop op bezoek bij Juventus - de ongeslagen leider. Sampdoria, van zijn kant, heeft zijn laatste zes wedstrijden niet verloren. Team in vorm, op een vijfde plaats in het klassement. "Je hebt altijd iets te verliezen", zei Marco Giampolo, de coach van Sampdoria. "Het maakt niet uit hoe goed de tegenstander is. Natuurlijk is Juventus een zeer goede ploeg. Ze zijn sterk in Italië, sterk in Europa én ze zijn financieel sterk." Praet kan zich vanmiddag in de kijker spelen. Hij wordt volgens Italiaanse media gevolgd door een aantal topclubs in Italië, waaronder AS Roma.

