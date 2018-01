Praet loopt dijblessure op 25 januari 2018

In Italië vond de interessante affiche plaats tussen Sampdoria en AS Roma. Ofwel: Praet versus Nainggolan. Beide clubs hielden elkaar in evenwicht, al lukte Dzeko voor de bezoekers pas in blessuretijd de gelijkmaker. Bij de thuisploeg moest Praet tien minuten voor tijd naar de kant door een dijblessure

