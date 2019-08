Exclusief voor abonnees Praet debuteert met grinta Engeland 19 augustus 2019

00u00 0

Hij zette zijn voetje. En vloog er nog eens stevig in. Dennis Praet kreeg op Stamford Bridge 18 minuten om zich te tonen en deed dat met grinta. Hij zal moeten vechten voor zijn plaats, maar in Italië is hij veel meer man geworden. Dat toonde hij bij zijn debuut. Hij is de 58ste Belg die minuten maakt in de Premier League. Youri Tielemans haalde zijn beste niveau niet. In het slot hield Kepa hem van de winner. Chelsea-Leicester: 1-1. (KTH)