Praet bedankt met doelpunt 03 december 2018

Twee dagen nadat hij zijn contract bij Sampdoria verlengde tot juni 2021 - volgens Italiaanse media gaat hij zo'n 2 miljoen euro per jaar verdienen - bedankte Dennis Praet voor het vertrouwen met een doelpunt tegen Bologna. Na tien minuten nam hij de openingstreffer voor zijn rekening. Tachtig minuten later stond er een 4-1-score op het bord. De club uit Genua springt naar de tiende plek in de Serie A. Vooraan liep Juventus uit na 0-3 bij Fiorentina, waar Kevin Mirallas niet van de bank kwam. (VH)