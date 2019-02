Prades wint in Provence, Izagirre leider 16 februari 2019

00u00 0

Gorka Izagirre (Astana) is de nieuwe leider in de Franse Ronde van de Provence. De oudste van het Spaanse broederpaar maakte in de lastige tweede etappe deel uit van een selecte kopgroep van negen, waarvan zijn landgenoot Eduard Prades (Movistar) in Le Ciotat de spurt won. Gallopin werd tweede, Izagirre derde. Philippe Gilbert finishte op 0.16 als tiende. Jimmy Janssens was 14de en schoof in het klassement de top tien binnen. (JDK)