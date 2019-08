Exclusief voor abonnees Pracht die niemand had verwacht 21 augustus 2019

00u00 0

De regen van de voorbije dagen heeft de natuur meer dan goed gedaan. Ook in Nederland, want daar staat de heide op de Veluwe momenteel volop in bloei. Vorig jaar was de droogte er nog de grote spelbreker en het zag er lang naar uit dat het paarse tafereel zich ook dit jaar niet zou tonen. Maar toen kwamen de buitjes... "Het verbaast me dat de heide er zo sterk op reageert", zegt boswachter Lennard Jasper in de Nederlandse pers. "Na vorig jaar had ik niet verwacht dat de heide zo tot bloei zou komen." Al zijn er hier en daar wel nog dorre stukken en verbrande struiken te bespeuren. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis