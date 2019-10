Exclusief voor abonnees PR-stunt? Zlatan kondigt terugkeer naar Spanje aan 30 oktober 2019

Niets is wat het lijkt bij Zlatan Ibrahimovic. Gisteren kondigde hij uit het niets een terugkeer naar Spanje aan, zonder context. De Zweed is einde contract bij het Amerikaanse LA Galaxy en dubt over zijn toekomst: stoppen of doorgaan. Zo snuffelden onder andere Bologna en Napoli aan hem. Een contract heeft hij nog nergens getekend, ook niet in Spanje. De aankondiging voor een terugkeer naar het Iberisch schiereiland is wellicht in opdracht van zijn sponsor, Bethard. Die stort zich nu ook op de Spaanse markt. Zlatan is niet aan zijn proefstuk toe. Voor het WK zorgde hij ook voor speculaties over een mogelijk terugkeer als Zweeds international door te zeggen dat hij zeker naar Rusland ging. Uiteindelijk ging hij als ... ambassadeur voor VISA. (KTH)

