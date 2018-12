Pozzato hangt fiets aan de haak 19 december 2018

Filippo Pozzato houdt het na liefst negentien jaar in het profpeloton definitief voor bekeken. Dat meldt de 37-jarige Italiaan in een boodschap op zijn Facebook-pagina. Pozzato gaat zich toeleggen op scoutingswerk voor een nieuwe opleidingsploeg. 'Pippo' behaalde in 2006 met Milaan-Sanremo de grootste zege in zijn carrière. Eén jaar later won hij de Omloop en in 2009 was hij de beste in de E3 Harelbeke. Daarnaast boekte hij in alle grote rondes een etappezege en werd hij in 2009 Italiaans kampioen. Pozzato reed zijn laatste seizoenen bij Wilier Triestina. (XC)