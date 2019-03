Exclusief voor abonnees Pozuelo verbroedert meteen met NBA-speler Marc Gasol 26 maart 2019

De lach is terug bij Alejandro Pozuelo. Zondagavond op de foto met zijn landgenoot Marc Gasol van NBA-ploeg Toronto Raptors, gisteren officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club FC Toronto. "Sorry for my English", lachte de Spanjaard. Pozuelo charmeerde. "Bedankt aan de voorzitter, de coach en Ali (Curtis, general manager, red.). Zij hebben hard gewerkt in deze moeilijke maand. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik sprak onder meer met Víctor Vázquez en Laurent Ciman over de club en de stad. Zij hadden niets dan lof." Pozuelo gaf wel meteen een duidelijk signaal naar de aanwezige media. "Ik wil niet meer over het verleden praten." Zijn keuze voor Toronto lichtte hij wel kort toe. "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging na 3,5 jaar in Genk. Ook mentaal." (FDZ/KDZ)

