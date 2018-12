Pozuelo niet blij met vervanging 24 december 2018

Malinovskyi pakte tegen Eupen zijn vijfde gele kaart en is er dus niet bij tegen AA Gent. Pozuelo stond ook met vier gele kaarten achter zijn naam en werd vervroegd naar de kant gehaald. De Spanjaard leek echter niet tevreden met zijn vervanging. "Ik heb liever ééntje die niet blij is met zijn vervanging dan eentje die wel blij is", reageerde Philippe Clement laconiek. "Het is niet nodig om hier te veel conclusies aan vast te knopen. Pozuelo en ikzelf voelen elkaar goed aan, hebben een fantastische relatie en dat zal zo blijven." Toch gaf Clement toe dat hij inderdaad een vijfde gele kaart voor Pozuelo wilde voorkomen. "Een keer geel pakken is snel gebeurd. Kijk maar naar Malinovskyi. Die kreeg vanuit mijn oogpunt volkomen onterecht geel. Bovendien had Pozuelo tijdens de rust al aan de medische staf gezegd dat hij wat last had van een spier. Welke spier ga ik niet zeggen. Want we mogen onze tegenstander van woensdag, Gent, niet nóg slimmer maken." (FKS)

