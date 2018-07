Pozuelo "Ik voel me prima in mijn vel" 27 juli 2018

00u00 0

Alejandro Pozuelo was betrokken bij de eerste vier Genkse goals. De Spaanse draaischijf lijkt dus klaar voor de competitiestart. "We wilden de klus thuis al helemaal klaren en dat is uitstekend gelukt", grijnsde 'Pozo'. "We scoorden vijf keer en dat hadden er gerust nog een paar meer kunnen zijn. Dat geeft aan dat we deze opdracht serieus hebben aangepakt. De snelle openingstreffer heeft ons natuurlijk mooi op weg gezet. Dat ik betrokken was bij vier goals? Laat ons zeggen dat ik me prima in mijn vel voel. Op het einde van de voorbereiding geldt dat trouwens voor heel de ploeg. Nu komt het er op aan om vlot te recupereren en zondag tegen Lokeren ook een goede start te nemen in de competitie."