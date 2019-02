Pozuelo alleen op de wereld in Praag 14 februari 2019

Alejandro Pozuelo is meegereisd naar Praag. Lichamelijk toch. Zowel op de luchthaven in Maastricht als 's avonds tijdens het kwartiertje open training in de Eden Arena van Slavia Praag maakte de Spanjaard vooral een afwezige indruk. Voorzitter Peter Croonen liet duidelijk verstaan dat Racing Genk bij z'n standpunt blijft en ook niet bang is voor een juridische strijd. Croonen liet ook verstaan dat hij hoopt dat Pozuelo zich alsnog bedenkt. "Dan sluiten wij Alejandro opnieuw in de armen." Voor het management van Pozuelo lijkt dat alvast geen optie. Zijn makelaar David Garcia liet weten dat ook zij zich wapenen voor een juridische strijd. Je zou het haast bijna vergeten, maar vanavond wordt er ook nog gewoon gevoetbald, met of zonder Pozuelo. Al lijkt de kans groot dat het zonder zal zijn. (KDZ)

