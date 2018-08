Poyet stevent op exit af bij Bordeaux 25 augustus 2018

Het pad is geëffend voor Thierry Henry bij Bordeaux, waar gisterochtend trainer Gustavo Poyet op audiëntie moest bij voorzitter Stéphane Martin. Geen gezellige babbel, want de Franse club wil af van zijn Uruguayaanse coach en gaf hem z'n opzeg. Na tien minuutjes zat het gesprek er al op. Het ziet er zo naar uit dat Poyet, die nog een jaar onder contract lag, na zeven maanden bij de Girondins al mag opkrassen. De directie neemt hem zijn kritiek op hun transferbeleid kwalijk en kon een nieuwe uithaal van Poyet op een persconferentie ook niet smaken. De 50-jarige trainer dreigde met ontslag omdat hij niet was geraadpleegd in de verkoop van aanvaller Gaëtan Laborde naar Montpellier. Verwacht wordt dat assistent Éric Bedouet zondag op de bank zit tegen Toulouse en dat Henry in de loop van komende week tekent. Donderdag treft AA Gent de Girondins in Bordeaux voor de return in de play-offs van de Europa League (heen: 0-0). Als Henry voor Bordeaux kiest, denkt bondscoach Martínez aan Timmy Simons als nieuwe T3. Lees meer op pagina 23. (VH)

