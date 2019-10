Exclusief voor abonnees Powerpoint of pesterij? Discussie over begroting niet in koepelzaal 08 oktober 2019

Discussiëren over de begroting doet het Vlaams Parlement vandaag niet in de grote koepelzaal, maar in een zaaltje waar de commissievergaderingen plaatsvinden. Omdat er een powerpoint moet worden getoond, legt voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) uit. Omdat de regering de oppositie wil pesten, klinkt het bij Groen, sp.a, PVDA en Vlaams Belang. "We zijn stout geweest en daarom worden we nu gestraft. Kleuterachtig", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. "De meerderheid wil niet veel aandacht meer voor haar begroting", vult sp.a-fractieleider Conner Rousseau aan. "Dat men niet trots is op het geleverde begrotingswerk kan ik begrijpen. Dat men er geen fatsoenlijk democratisch debat in de Koepelzaal aan wil wijden, is bedroevend", vindt Chris Janssens (Vlaams Belang).

