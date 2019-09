Powerplay PS maakt weinig indruk op Open VLD en N-VA: “Wij gaan niet elkaars schietschijf zijn” Astrid Roelandt

12 september 2019

05u00 0 De Krant Als ze dan toch gedoemd zijn om een regering te vormen met N-VA, dan moet het er eentje zijn zonder Open Vld, vindt de PS. "Anders is het te rechts." Wil Open Vld meespelen? Dat ze dan kiezen voor paars-groen. Maar de rode powerplay maakt weinig indruk op N-VA en Open Vld.

"Neen, nooit, never." PS-voorzitter Elio Di Rupo liet er bij de voorstelling van het Waals regeerakkoord geen twijfel over bestaan: N-VA, CD&V, Open Vld en MR moeten niet denken dat zijn partij hen straks aan een meerderheid zal helpen om een nieuwe federale regering te vormen. De PS pleit sinds de verkiezingen voor paars-groen, eventueel met CD&V. Maar dat viel op een koude steen bij CD&V en Open Vld. Zij willen dat PS en N-VA aan tafel gaan - wat onlangs ook gebeurde - en een paars-gele regering proberen te vormen.

Vastgeklikt

In beide partijen lijkt de paars-gele piste stilaan wel ingang te vinden. "We beseffen allebei dat onze kiezers daar niet blij van worden." Het noopt de PS ertoe om alvast grenzen te stellen. Als er dan echt niets anders op zit dan met N-VA een regering te vormen, dan moet die toch zoveel mogelijk naar links hellen.

Bij de Franstaligen zitten enkel nog PS en MR aan de federale onderhandelingstafel, goed voor 34 (van de 150) Kamerzetels. Aan Vlaamse kant gaat het om N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a: 58 zetels. Dat is nog één partij te veel, beseft iedereen. De PS gaat niet én met N-VA én in een door Nederlandstaligen gedomineerde regering stappen. Hun oplossing: Open Vld aan de deur zetten. "Anders wordt het voor ons echt te rechts", aldus een kopstuk.

Ook sp.a weigert mee te stappen in een paars-geel avontuur met Open Vld, MR en N-VA, vernam 'De Standaard'. Net als de groenen hebben de socialisten zich aan elkaar vastgeklikt: samen uit, samen thuis.

'De 16' op een dienblaadje

De socialistische eisen zijn ook bedoeld om druk te zetten op Open Vld, meer bepaald op voorzitter Gwendolyn Rutten. Als zij beseft dat haar partij buitenspel gezet kan worden, is ze - in tegenstelling tot wat partijtoppers al maanden beweren - misschien toch bereid om N-VA te dumpen en voluit voor paars-groen te gaan. Dat hoopt althans de PS. Het premierschap zou Rutten dan op een dienblaadje worden aangeboden, al is het zeer de vraag of ze dat in die omstandigheden zal aanvaarden, en of federale nummer één Alexander De Croo dat zomaar laat passeren.

Open Vld noch N-VA is overigens onder de indruk van de powerplay van de socialisten. "Wij en Open Vld weten allebei: als er maar één van ons twee in een regering stapt, dan worden wij de schietschijf van de ander", klinkt het bij N-VA.

Het gespin maakt vooral iets anders duidelijk: de PS denkt na over hoe een regering met N-VA toch haalbaar kan zijn. Want zowel rood als geel beseft dat de koning, na de zoveelste verlenging van de opdracht van informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR), begin volgende maand een PS'er en een N-VA'er tot (pre)formateurs zal benoemen.

Sluwe Di Rupo

Ondanks de goede persoonlijke verstandhouding tussen Di Rupo en De Wever zou het toch toekomstig PS-voorzitter Paul Magnette (foto) zijn die de federale onderhandelingen zal leiden voor de PS, weliswaar bijgestaan door Di Rupo. Tussen de twee zijn er al een tijdje spanningen, omdat Magnette zich vanuit zijn stadhuis in Charleroi profileert als de meest zuivere socialist en de meer pragmatische Di Rupo al meermaals publiekelijk voor schut zette. De sluwe Di Rupo draait de rollen nu om: hij wordt Waals minister-president, terwijl Paul 'jamais avec la N-VA' Magnette uiteindelijk aan de achterban zal mogen uitleggen dat zijn partij dan toch met N-VA in zee gaat.