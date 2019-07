Exclusief voor abonnees Powell naar Kortrijk 13 juli 2019

ATLETIEK

Zaterdag wordt in Kortrijk de 22ste editie van de Guldesporenmeeting georganiseerd. Op die Flanders Cup-meeting komt niemand minder dan Asafa Powell (36), de ex-wereldrecordhouder op de 100m, aan de start. De Jamaicaan heeft een persoonlijk record van 9.72 en liep in zijn carrière al 98 keer onder de 10 seconden op de 100m. Dit seizoen kwam hij al tot 10.17, maar hij hoopt in Kortrijk opnieuw onder de 10 seconden te duiken. (GDE)