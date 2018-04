Poulain maakt comeback 20 april 2018

Niet alleen de winst was goed nieuws voor Club, ook het feit dat Benoît Poulain zijn wederoptreden kon maken was dat. De Franse verdediger was lange tijd out met een blessure aan de adductoren en zag daardoor het einde van de reguliere competitie en het begin van de play-offs aan zijn neus voorbijgaan. Zijn invalbeurt tijdens de rust voor Mitrovic - die wat last had aan de hamstrings - leverde zijn eerste speelminuten sinds 25 januari op. Leko beschouwt Poulain als zijn beste verdediger, zeker in een driemansdefensie. (WDK)

