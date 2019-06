Exclusief voor abonnees Poulain kan naar Turkije, ook Cercle toont interesse 24 juni 2019

Benoît Poulain (31) trekt mogelijk naar de Turkse Super Lig. De Fransman is in gesprek met Kayserispor, dat verregaande interesse toont in de bij Club Brugge vertrokken verdediger. Daarnaast voert Poulain ook onderhandelingen met twee andere Turkse clubs. Na anderhalf jaar KV Kortrijk en 3,5 seizoenen Club denkt de Fransman ook aan een terugkeer naar Nîmes Olympique, zijn ex-club in zijn geboortestad. Opvallend: ook Cercle Brugge lonkt naar Poulain, maar die geeft op dit moment de voorkeur aan een avontuur in Turkije of een terugkeer naar huis. (TTV)