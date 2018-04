Poulain hervat met groep, Limbombe uit voorzorg opzij 05 april 2018

Geen Anthony Limbombe op training bij Club. De vleugelspits heeft last aan de voet en bleef uit voorzorg opzij. Als alles volgens plan verloopt, sluit hij in de loop van de week opnieuw aan. Goed nieuws was er gisteren voor Benoît Poulain, die de groepstraining kon hervatten. De Fransman sukkelt sinds eind januari met een spierblessure. Vorige maand hernam hij de training, maar moest hij opnieuw afhaken. Nu lijkt hij definitief van het euvel verlost, al moet de verdediger in de komende wedstrijden na zijn lange afwezigheid nog niet in de wedstrijdkern verwacht worden. (TTV)