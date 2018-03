Poulain hervat, maar play-off 1 komt te vroeg 27 maart 2018

00u00 0

Goed en slecht nieuws voor Benoît Poulain (30). In principe hervat de Club Brugge-verdediger vandaag de individuele veldtrainingen na een adductorenletsel, maar de start van de play-offs komt te vroeg. 't Was nochtans een stille droom van Leko om Poulain te recuperen voor RC Genk, alleen blijkt dat niet realistisch. Sterker nog: het is zeer de vraag of Poulain in de eerste drie wedstrijden van Club - RC Genk thuis, AA Gent uit, Anderlecht uit - zal kunnen aantreden. In de entourage van de speler valt te horen dat hij er, na een spectaculaire vooruitgang de laatste dagen, weliswaar op rekent om nog te spelen dit seizoen, maar dat hij vooral mikt op de terugmatchen. Poulain, twee maanden out, mist immers ritme. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN