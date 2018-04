Potvis spoelt aan met 29 kilo dodelijk plastic in maag 14 april 2018

Zo vuil zijn onze zeeën dat er in het Spaanse Murcia een potvis is aangespoeld met liefst 29 kilo plastic afval in zijn maag. Onderzoekers troffen niet alleen plastic zakjes, maar ook stukken touw en zelfs een complete jerrycan aan in de 7 meter lange potvis. Dat alles beschadigde zijn organen en leidde tot zijn dood. De afgelopen jaren stierven al heel wat haaien, vissen, vogels, walvissen en schildpadden omdat ze plastic voor voedsel aanzagen. Jaarlijks zou er gemiddeld 8 miljoen ton 'plastic soep' in onze zeeën en oceanen belanden.