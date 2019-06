Exclusief voor abonnees Pots niet langer in busje 26 juni 2019

Nog dit: Omdat vanaf dit seizoen enkel nog actieve scheidsrechters uit het betaald voetbal aan de slag mogen als videoref is er voor Pots, Colemonts, Delacour, Virant, Bellon en hun assistenten geen plaats meer in het busje. Die beslissing kadert in het aanbevelingsrapport dat David Elleray en Bertrand Layec over de Belgische arbitrage opstelden. (FDZ/KDZ)