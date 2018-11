Potjes koken over na zware fout Diaby 12 november 2018

Het testosterongehalte schoot even naar een climax. Na een zware fout van Bambo Diaby op Mikael Soisalo ontaardde het helemaal aan de Gaverbeek. Zeker Sandy Walsh en Mickaël Tirpan - van wie de partners nochtans goede vriendinnen zijn - gingen fel met elkaar in de clinch. Ook hun ploegmaats mengden zich vervolgens in het tumult. "Ik wilde mijn teamgenoot beschermen", vertelde Walsh. "Ik weet niet waarom Tirpan zo fel reageerde - wellicht waren het de emoties." Soisalo hield overigens een lelijke wonde aan het onderbeen over aan de tackle en moest in de kleedkamer meteen genaaid worden. (VDVJ)

