Exclusief voor abonnees Potjes koken over bij Lokeren-fans, Beerschot speelt promotiefinale 29 februari 2020

00u00 0

Een match van extremen. Grote vreugde bij Beerschot, dat samen met OH Leuven de promotiefinales van 1B zal spelen. Paars-wit zette gisteren een beter resultaat (0-2-winst op Lokeren) neer dan concurrent Westerlo (3-1 op Union) en pakte zo de tweede periodetitel. Grote tristesse dan weer bij tegenstander Lokeren, dat laatste eindigt en zijn voortbestaan bedreigd ziet. Een dik halfuur in de wedstrijd kookten de Lokerse potjes stevig over. De spionkop gooide projectielen op het veld, de politie stelde zich ostentatief op voor de fans. Kapitein Killian Overmeire kwam tussenbeide. "Waarom zo'n machtsvertoon?", reageerde hij aangeslagen bij Proximus Sports. "Dit zijn moeilijke omstandigheden voor ons. Ik heb het grootste respect voor onze fans, dat ze het kot niet afbreken."

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 30 minuten 55 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Beerschot

sport

sportdiscipline

voetbal

Virton

Westerlo

Lokeren