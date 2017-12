Pot vergeten op fornuis: 88-jarige man komt om 00u00 0

In Kortrijk heeft een 88-jarige man gistermiddag een keukenbrand niet overleefd. Het was de huisdokter die het drama ontdekte toen hij rond 11.30 uur bij het slachtoffer aanbelde. Toen de man niet opendeed en de arts rook in de woning zag, verwittigde ze de hulpdiensten. De brandweer vond het zwaar verbrande lichaam in de keuken. Het vuur was daar ontstaan en al grotendeels uit zichzelf gedoofd. Vermoedelijk was de bejaarde een pot op zijn fornuis vergeten en sloegen de vlammen over op zijn kleren. Volgens de buurt kwam de zieke man zo goed als nooit meer buiten. (AHK)