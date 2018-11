Postzegels waarbij vooral uw glimlach blijft plakken 24 november 2018

00u00 0

Wedden dat u volgend jaar al glimlachend uw enveloppe dichtlijmt nadat u er uw postzegel op heeft geplakt? De collectie van 2019 bevat immers vijf zegels van de hand van Chrostin, de cartooniste die bekendstaat om haar rake observaties over het leven van millennials. Nog een leuke blikvanger volgend jaar is de 'recordzegel': daarop staat een nooit eerder gezien aantal van 1.192 postcodes. Ook prinses Elisabeth krijgt haar eigen postzegel, ter ere van haar 18de verjaardag. Wat erop komt, blijft een goed bewaard geheim. Bpost wil alleen verklappen dat de zegel op 21 oktober 2019 officieel wordt voorgesteld. In afwachting daarvan kunnen filatelisten genieten van een Manneken Pis-zegel, één met de vijf Belgische winnaars van de 24 uur van Le Mans en een zelfportretzegel van kunstenaar Rinus Van de Velde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN