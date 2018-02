Postzegel 10 cent duurder? Bpost 150 miljoen meer waard 08 februari 2018

Door een postzegel 10 cent duurder te maken, is bpost een pak meer waard. Dankzij de 8,6 miljoen brieven die het postbedrijf elke dag verstuurt, betekent die prijsverhoging van 13,5% een fikse opkikker. Morgan Stanley verhoogt het koersdoel tot 31 euro, en zet het aandeel op zijn lijst met koopwaardige aandelen. Ook KBC Securities verhoogde deze week het koersdoel naar 29 euro. De positieve commentaren leggen bpost geen windeieren. Het aandeel bereikte een recordkoers van 27,56 euro na een klim van 4,79%. Daarmee is bpost 5,5 miljard euro waard, of 152 miljoen euro meer sinds de bekendmaking van de duurdere postzegel.