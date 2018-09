Postnatale depressie 04 september 2018

In de krant van zaterdag 1 september verscheen een artikel waarin Lynn Van Erdewijk getuigt over haar postnatale depressie. Boven het artikel verscheen de titel "Ik wou vaak tegen een boom rijden, met mijn zoontjes op de achterbank". Deze kop strookt niet helemaal met de inhoud van het interview. Het citaat verwijst naar de passage waarin Lynn vertelt dat ze na de geboorte van haar tweede kind suïcidale gedachten had. Ze beklemtoont tegelijkertijd dat ze haar kinderen nooit iets wilde aandoen: "Ik zat geregeld in de auto. Op het punt om het te doen. Gelukkig zaten de kinderen meestal op de achterbank. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik het niet gedaan heb." De kop is een verkeerde weergave van dit citaat en wekt onterecht de suggestie dat Lynn haar kinderen in gevaar bracht. Het tegendeel is waar. Onze excuses.

