Exclusief voor abonnees Postkantoor rondt af, postbode niet 20 december 2019

Postzegels worden vanaf 1 januari een stuk duurder. De verkoopprijs van een gewone zegel stijgt van 95 eurocent naar 1,01 euro; voor een priorzegel betaal je zelfs fors meer: 1,21 euro per stuk in de plaats van 1 euro. Met een priorzegel garandeert bpost dat je brief de volgende dag op zijn bestemming aankomt. Een vreemde prijszetting van bpost, gezien cashbetalingen sinds 1 december worden afgerond op 5 cent. "Postkantoren gaan die betalingen straks ook afronden", zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. "Maar als je bij de postbode zegels koopt, dan is er sprake van een 'universele dienstverlening' en worden de prijzen niet afgerond."

