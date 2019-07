Postkaartje passé? Mobiele versie alleszins niet Redactie

05u00 0 De Krant U denkt dat een postkaart sturen vanop uw vakantiebestemming niet meer hip is? Mogelijk. Al geldt dat niet voor gepersonaliseerde foto- en videokaartjes, zegt bpost. De verkoop is met 25% gestegen.

De 'Mobile Postcard'-app van het postbedrijf blijkt een schot in de roos. Daarmee kunt u een kaartje samenstellen met foto's of video's op uw smartphone of tablet. Bpost geeft geen precieze verkoopcijfers vrij, maar laat wel weten dat "de applicatie al meer dan 500.000 keer gedownload is". "En dit jaar is een kwart méér van zulke kaartjes verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar", klinkt het nog. De dienst werd gelanceerd in 2011. Vijf jaar later werden wel cijfers gelost: toen werden in de zomer tot 5.000 fotokaartjes per dag verzonden.

Voordeel van zo'n mobiele kaart? Hij belandt niet pas in de brievenbus als u al terug bent van vakantie. Een fotokaartje ligt de dag nadien al in de brievenbus van de bestemmeling, toch als die in België woont en u vóór 15 uur op 'versturen' heeft geklikt. "We drukken de kaartjes af en verzenden ze over de hele wereld. Er komt ook een echte poststempel op." Op een videokaart verschijnt een QR-code. Als de ontvanger die scant, krijgt hij/zij het filmpje te zien. Een mobiele postkaart kost tussen de 2,70 en 4,05 euro. (FT)