Exclusief voor abonnees Postbodes keren elke maand 27 miljoen aan pensioenen uit 28 februari 2020

Net geen 25.000 Belgen krijgen hun pensioen nog elke maand cash toegestopt door de postbode. Zo werd in februari ruim 27 miljoen euro handje contantje uitbetaald. Daarnaast innen nog eens 225 gepensioneerden de som via een circulaire cheque. De overgrote meerderheid ziet z'n pensioen maandelijks op de bankrekening verschijnen. Op die manier ontvingen zo'n 2,27 miljoen Belgen deze maand meer dan 3,2 miljard euro. Het is ook de favoriete uitbetalingsmethode van de Federale Pensioendienst. "Een overschrijving is veiliger voor zowel de gepensioneerde als de postbode", klinkt het. "Bovendien vereisen cash uitbetalingen de aanwezigheid van de betrokkene." De nieuwe werking van bpost - waarbij de postbode voor niet-dringende zendingen nog maar twee keer per week langskomt - heeft geen impact op de vertrouwde uitbetaaldagen van de pensioenen. (LB)

