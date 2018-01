Postbode valt 00u00 0

Zijn de fietsen van bpost wel geschikt? Ik las met verbijstering het artikel van de postbode die in de gracht terechtkwam. Gisteren was ik getuige van een gelijkaardig incident op de Mechelsesteenweg in Kampenhout. Gelukkig was er geen gracht, maar de postbode had veel moeite om recht te krabbelen. De reactie van de postbode: "Kilo's vooraan en kilo's achteraan. Het is een wonder als je hiermee niét valt." En dan heb ik nog niets gezegd over de driewielers die ze gekocht hebben: lomp en onbestuurbaar.

R. Corbeels, Herent

