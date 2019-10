Exclusief voor abonnees Postbode ontdekt 436 vaten vol chemisch drugsafval 19 oktober 2019

In het Limburgse Bocholt heeft een postbode op weg naar zijn ronde 436 vaten vol chemisch drugsafval gevonden. Omdat de hoofdwegen in de buurt recent bewakingscamera's hebben gekregen, kozen de criminelen voor een landelijk weggetje richting Nederland. De vaten stonden tot ieders verbazing gewoon midden op straat. Speurders zetten meteen de omgeving af uit voorzorg. "Uit een aantal gescheurde vaten was al wat vloeistof gelekt, maar er bleek gelukkig geen gevaar voor de omgeving", zegt het parket. "De totale inhoud van de 436 vaten wordt geschat op 10.000 tot 15.000 liter." Dat is een uitzonderlijk grote vondst, die zonder twijfel toe te schrijven is aan een professionele bende.

