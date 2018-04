Postbode heeft fors minder geld op zak 10 april 2018

00u00 0

De postbode die het pensioen aan huis komt brengen is van een uitstervende soort: in zes jaar tijd is het aantal zogeheten 'postassignaties' met 44% gedaald. Vorig jaar ging het om gemiddeld 50.000 uitbetalingen per maand, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld). Het gaat dan om betalingen van pensioenen en sociale uitkeringen. Om het aantal overvallen op postbodes terug te dringen, wordt de uitbetaling aan huis al enkele jaren ontmoedigd, ten voordele van het storten van het geld via een zichtrekening. Het grootste deel van de uitbetalingen (55,5%) gebeurt in Vlaanderen.