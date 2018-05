Postbode belt tiener wakker en krijgt slaag 18 mei 2018

Een postbode die een 19-jarige jongen in Borgerhout rond het middaguur wakker belde, is tien dagen werkonbekwaam. De facteur was vorige vrijdag gaan aanbellen, maar kreeg de kwade H.A. voor zich. "Het kwam tot een discussie waabij de bewoner de postbode een slag gaf", klinkt het bij de politie. "De postbode viel op de grond. Hij moest in het ziekenhuis worden verzorgd. De verdachte van 19 jaar is gearresteerd." Bewoner H.A. werd door de onderzoeksrechter aangehouden wegens slagen en verwondingen. De raadkamer verlengde zijn aanhouding gisteren met een maand. (PLA)