Portugese ref aangeduid die al doodsbedreigingen kreeg 14 november 2019

Het gros van de Rode Duivels zal hem nog kennen. De UEFA heeft Artur Manuel Soares (40) aangeduid om de interland tegen Rusland te leiden. Voor de Portugees is het zijn tweede match van België: vorig jaar floot hij de oefenwedstrijd tegen Nederland (1-1). Soares staat bekend als een scheidsrechter die makkelijk laat voetballen - hij grijpt niet in bij het minste duwtje. In eigen land kreeg hij al eens doodsbedreigingen, afkomstig van FC Porto-fans. (PJC)