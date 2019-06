Exclusief voor abonnees PORTUGAL ZILVERKUST € 252.000 15 juni 2019

Jardins de Salir is een recent project met 28 bijna identieke woningen op een afgesloten complex. Verdeeld over twee verdiepingen beschikken ze allemaal over drie slaapkamers met ingebouwde kasten, drie badkamers met douche of bad, een open leefruimte met grote ramen, een volledige uitgeruste keuken, airco en een eigen afgesloten garage. Naast de degelijke afwerking valt het panoramisch zicht op de baai met zandstranden en de heuvels op. De tuin en het verwarmde zwembad zijn gemeenschappelijk. Er is een modelwoning ingericht door een interieurarchitect waar je de hele inboedel kunt bijkopen voor 13.500 euro. Het is een uur rijden tot aan de luchthaven van Lissabon. Deze streek is ideaal om strand en cultuur te combineren.

