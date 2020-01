Exclusief voor abonnees Portugal niet langer paradijs voor buitenlandse gepensioneerden 31 januari 2020

00u00 0

Portugal gaat een taks van 10% heffen op het inkomen van buitenlandse gepensioneerden. Internationale gepensioneerden uit de privésector waren er sinds 2013 vrijgesteld van de inkomstenbelasting voor een periode van tien jaar - een maatregel die bedoeld was om de vastgoedsector te hulp te snellen na de financiële crisis van 2008. Door een fiscaal akkoord tussen Portugal en ons land kan ook België het pensioen van landgenoten die naar daar uitweken niet belasten. Maar nu heeft de Portugese regering beslist om af te zien van het systeem van volledige vrijstelling en een forfaitaire taks van 10% in te voeren voor wie zich sinds 1 december 2019 in het land gevestigd heeft. Volgens de krant L'Echo wonen 3.200 Belgische gepensioneerden in Portugal.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis