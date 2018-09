Portretrechten Duivels nog steeds niet rond 07 september 2018

Zo'n vaart als bij Denemarken, waar deze week plots amateurvoetballers tegen Slovakije moesten voetballen door een aanslepend conflict over de beeldrechten en sponsorcontracten, zal het niet lopen. Een aantal Rode Duivels weigert hooguit eens deel te nemen aan een activiteit. "We zullen heel blij zijn als alles opgelost is. Als het eindelijk achter ons ligt", aldus Dries Mertens. Samen met Kompany, Courtois, Mignolet en Alderweireld heeft hij - na meer dan twee jaar onderhandelen met de KBVB - nog steeds geen akkoord gevonden omtrent zijn 'image rights'.

