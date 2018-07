Portefeuille gestolen in Antwerpen: "Wacht een weekje" 18 juli 2018

Nadat gauwdieven er met zijn portefeuille vandoor gingen, trok de 85-jarige Antwerpenaar Omer De Witte meteen naar de politie. "Ik was 100 euro en een pak documenten kwijt. Maar ik kreeg te horen dat ik een week op een afspraak moest wachten. Op advies van een kennis trok ik naar de politie van Zwijndrecht: daar heeft men mij meteen geholpen." Antwerps politiewoordvoerder Willem Migom zegt dat elke burger via de Blauwe Lijn een interventieploeg mag vragen. "Of de agenten snel komen, hangt dan van de drukte af." (PhT)