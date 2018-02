Porte zet nu al druk op BMC 15 februari 2018

Net als vorig jaar zit het management van BMC met sponsorperikelen. Het contract met de hoofdsponsor loopt na dit seizoen af en een nieuwe geldschieter vinden is niet evident. Logischerwijs zijn ook alle renners einde contract. De concurrentie weet dat en dus wordt er nu al aan de mouw getrokken van Greg Van Avermaet (32) en co. Die andere kopman, Richie Porte, heeft de ploeg zelfs een soort ultimatum gesteld. Er staat een clausule in zijn contract waardoor hij vanaf 1 mei met andere teams kan praten. En dat is hij ook van plan. "Je kan niet langer wachten", zegt Porte. "Anders laat je misschien een unieke kans passeren. Maar het beste scenario is wel dat de ploeg een nieuwe sponsor vindt, of dat een van de bestaande het gat vult, en dat ik gewoon hier kan blijven." (BA)

HLN