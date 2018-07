Porte noemt Giro-data Froome "fake news" 06 juli 2018

Richie Porte (BMC) gelooft niet dat de data die Team Sky deze week vrijgaf over de prestaties van Chris Froome in de Giro ernstig te nemen zijn. Hij heeft vooral bedenkingen bij de gegevens over het dieet van de Brit. "Ik denk dat dit 'fake news' is", zegt Porte. "Ik denk dat ze die cijfers geven in de hoop dat wij het gaan kopiëren en ons ondervoeden. Maar we zijn allemaal professionals, we weten best hoeveel energie we nodig hebben. Ik koers al zo lang dat ik wel weet hoe en hoeveel ik moet eten." (BA)