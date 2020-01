Exclusief voor abonnees Porte neemt optie op eindzege, Devenyns ruikt top tien 24 januari 2020

00u00 0

De Tour, de Giro of de Vuelta zal hij nooit winnen. Maar in het WorldTour-rondewerk daar net onder hoort Richie Porte (Trek-Segafredo) bij de wereldtop. De kleine, iele Tasmaniër sloeg in de koninginnenrit toe op Torrens Hill, slotklim van 1,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,3% en een piek van 20%, wat hem zowel de dagwinst als de leiderstrui opleverde. "Door de felle tegenwind viel ik in de laatste 300 meter nog een beetje stil. Graag had ik nog iets meer tijd willen pakken op de concurrentie. Maar goed, ik moet vooral genieten van de zege", aldus Porte, die een tweede eindzege nu binnen bereik heeft.

