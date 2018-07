Porte mikt op Vuelta en WK 17 juli 2018

Richie Porte (33) is terug thuis nadat een val hem zondag uitschakelde in de Tour. De kopman van BMC zal in het gezelschap van zijn vrouw en pasgeboren zoontje Lucca revalideren van een sleutelbeenbreuk. Omdat zijn benen niet geraakt zijn, hoopt hij snel opnieuw in competitie te komen. "Ik kan bijna meteen starten op hometrainer", zegt hij. "De Vuelta lijkt mij een realistisch doel. Daarna heb je het WK en volgen er nog mooie wedstrijden."

