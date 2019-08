Exclusief voor abonnees Porsche vliegt na enkele kilometers in brand 27 augustus 2019

Een koppel uit De Haan heeft gisteren rond 15 uur enorm veel pech gehad op de E40 in Jabbeke. Ze waren nog maar enkele kilometers ver met hun nieuwe Porsche 718 Boxster of de wagen vloog al in brand. De slachtoffers hadden de sportwagen, met een nieuwprijs van 73.000 euro, net gekocht bij Powercars in Loppem. De Porsche was amper twee jaar oud en had nog maar 20.000 kilometer op de teller. De bestuurder merkte plots op hoe zijn toerental wegviel en zijn knipperlichten niet meer werkten. Hij zette de wagen aan de kant en stapte met zijn vrouw uit. Net op tijd, want in een mum van tijd stond de Porsche in lichterlaaie. Bij Powercars denken ze aan een productiefout. (SDVO)