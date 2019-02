Porsche verdacht van dieselfraude 19 februari 2019

Justitie in Duitsland verdenkt het automerk Porsche officieel van gesjoemel met dieselmotoren. Openbaar aanklagers in Stuttgart zijn een onderzoek naar het Volkswagen-onderdeel begonnen. Autoriteiten deden in april al een inval bij vestigingen van de sportwagenfabrikant. Die acties in het voorjaar waren gericht tegen drie medewerkers van Porsche, onder wie een directielid. Zij werden verdacht van bedrog en misleiding. Moederbedrijf Volkswagen was de spil in een groot dieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Het Duitse autoconcern bleek uitstootwaarden te hebben gemanipuleerd bij emissietests. Volkswagen trok al tientallen miljarden uit voor schikkingen, boetes en schadevergoedingen als gevolg van het schandaal. Porsche is eerder al onderzocht. In het najaar van 2016 riep het merk diesels van het type Macan terug. Een jaar later werd de Cayenne met een dieselmotor van 3 liter verboden door de Duitse verkeersminister.

