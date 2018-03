Porsche van zijn vrouw, felicitaties van Merckx Nibali wint Milaan-Sanremo 19 maart 2018

Daar stond hij dan op de Via Roma, Vincenzo Nibali (33). Vol ongeloof over zijn zege in Milaan-Sanremo - "een koers die ik nooit dacht te kunnen winnen" - én over het telefoontje dat hij net had gekregen. "Eddy Merckx heeft me gebeld", vertelde de Italiaan. "Hij feliciteerde me en zei dat ik verdiend gewonnen heb. Eddy heeft hier zelf zo vaak gewonnen, zeven keer was het, toch? Hij is de enige die alles gewonnen heeft en hij heeft vandaag nog altijd het oog van de kenner. Hij kan het inschatten als iemand iets uitzonderlijk presteert."

