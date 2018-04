Porsche 919 snelste ooit in Francorchamps 10 april 2018

Een F1 is niet de snelste racewagen op het circuit van Francorchamps, maar wel de Porsche 919 waarmee het Duitse merk vorig seizoen de 24 Uur van Le Mans won. Op het 7 kilometer lange circuit in de Ardennen verbrak de Zwitser Neel Jani gisteren het snelheidsrecord van F1-wereldkampioen Lewis Hamilton met bijna een seconde. In augustus 2017 legde Hamilton met zijn Mercedes F1 een rondje af in 1min42'553'', terwijl de Porsche daar maar 1min41'770'' voor nodig had. Dat is een gemiddelde snelheid van 245,61 km/u, met een topsnelheid op Les Combes van maar liefst 359 km/u. De Porsche 919 Hybrid EVO reed met een vermogen van maar liefst 1200 pk, in een 'vrije' configuratie, zonder de reglementaire beperkingen van het WK Uithouding. "De 919 Hybrid EVO is zeer indrukwekkend, de snelste wagen waar ik ooit mee reed", aldus recordhouder Jani. "Ik kon me vooraf geen beeld vormen van wat dat zou worden. We bewezen vandaag dat we sneller zijn dan een F1-wagen en veel sneller dan in het WK, waar we technisch beperkt zijn." (JCA)

